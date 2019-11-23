Ухань, Китай, , 13:59 — REGNUM Завершено строительство инфраструктуры завода по производству ракет-носителей «Куайчжоу» в городе Ухань. Об этом сообщает ChinaDaily со ссылкой на информацию китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

Ракета-носитель «Куайчжоу» была разработана CASIC совместно с Харбинским технологическим институтом для недорого выведения на околоземную орбиту небольшой полезной нагрузки. Первый запуск с использованием «Куайчжоу» состоялся в сентябре 2013 года.

Новый завод, расположенный на территории национальной базы аэрокосмической промышленности в Ухане, позволит производить ракеты «Куайчжоу» в двух модификациях — «Куайчжоу-1А» и «Куайчжоу-11С». Мощность нового завода составит от 20 до 30 ракет-носителей в год.

Строительные работы, начавшиеся в 2017 году, полностью завершены. Сейчас специалисты занимаются установкой и настройкой оборудования. Планируется, что производство на новом объекте будет запущено в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября с космодрома «Цзюцюань» была запущена ракета-носитель «Куайчжоу-1А» со спутником дистанционного зондирования Земли «Цзилинь-1».

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