Аликанте, Испания, , 15:53 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Oppo зарегистрировал товарный знак для мобильного процессора в бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. Об этом сообщает LetsGoDigital.

Из описания торговой марки Oppo M1 следует, что новое устройство будет представлять собой компьютерный чип. Предполагается, что M1 станет первым чипом Oppo для мобильных устройств.

В настоящее время многие производители смартфонов также занимаются разработкой собственных мобильных чипов. В частности, южнокорейская компания Samsung годами выпускала собственные процессоры Exynos, а американская Apple — процессоры серии Apple Ax. Не отстают и производители из Китая, Huawei выпускает большую часть смартфонов на базе собственных Krirn SoC, а компания Xiaomi занимается разработкой собственного процессора.

Ожидается, что компания Oppo расскажет о своём первом мобильном чипе на выставке Mobile World Congress, которая пройдёт в феврале 2020 года в Барселоне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре представитель Oppo Шэнь Цзя заявил, что в 2020 году компания будет оснащать модемами 5G все смартфоны дороже $420.