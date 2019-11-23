Купертино, США, , 12:57 — REGNUM Американская компания Apple удалила раздел «Рейтинги и обзоры» из официального интернет-магазина Apple Store. Об этом сообщает The Verge.

В разделе «Рейтинги и обзоры» пользователи устройств Apple могли выставить оценку конкретной модели устройства, а также оставить развёрнутый комментарий. Издание отмечает, что некоторые устройства компании получали низкий рейтинг в интернет-магазине. Например, адаптер Apple Lightning — 3,5 мм для наушников большая часть пользователей оценила на 1 балл из 5.

Представители Apple никак не прокомментировали удаление раздела с отзывами покупателей из официального интернет-магазина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи представил прогноз, согласно которому компания Apple нарастит доходы от рекламы в пять раз к 2025 году.