Вашингтон, , 12:14 — REGNUM В третьем квартале 2019 года пользователи мобильных электронных устройств совершили 29,6 млрд загрузок приложений, 80% из которых пришлось на долю 1% разработчиков. Об этом свидетельствует отчёт Sensor Tower, опубликованный на сайте компании.

Согласно отчёту, в третьем квартале года в магазинах приложений App Store и Google Play были доступны приложения от 792 тысяч разработчиков. При этом большая часть загрузок (23,6 млрд из 29,6 млрд) пришлась на долю 1% разработчиков (7 920 компании).

Когда аналитики сравнили приложения по приносимому доходу, то оказалось, что в третьем квартале 2019 года всего 1526 издателей (1%) получили $20,5 млрд от общего дохода в $22 млрд.

Также в отчёте отмечается, что большая часть от общего дохода за рассматриваемый период досталась разработчикам мобильных видеоигр, которые получили около $16,3 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году совокупные расходы на мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play составили около $71,3 млрд, согласно отчёту компании Sensor Tower.

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