Москва, , 11:23 — REGNUM Серийное производство первого российского электромобиля Zetta может быть запущено в I квартале 2020 года. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам Мантурова, сертификация электромобиля Zetta находится на финальном этапе. Как только сертификация будет завершена, возможен старт серийного производства.

«Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров рассказал, что российский электромобиль Zetta не имеет аналогов в мире, так как он оснащен универсальным энергоэффективным тяговым электродвигателем российской разработки.

Производство электромобилей Zetta будет налажено в Тольятти. Первая модель в линейке — это компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Согласно заявленным характеристикам, Zetta сможет развивать скорость до 120 километров в час.

Ориентировочная стоимость базовой комплектации — 450 тыс. рублей. Запас хода автомобиля — 200 километров. Автомобиль будет оснащаться как передним, так и полным приводом.

Компания-производитель рассчитывает производить до 15 тыс. автомобилей в год. 10 тыс. автомобилей из них будет отправляться на экспорт.