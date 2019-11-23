Вашингтон, , 11:26 — REGNUM Беспроводные наушники Surface Earbuds от компании Microsoft будут выпущены на рынок только в 2020 году. Об этом 22 ноября сообщил директор по продуктам Surface Панос Панаи на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания Microsoft планировала выйти на рынок беспроводных наушников до конца 2019 года, однако эти планы оказались слишком оптимистичными.

«Создание продукта — это неуклонное стремление соединить все детали правильно… иногда это занимает больше времени, чем планировалось. Чтобы предоставить нашим клиентам наилучшие впечатления мы отложили запуск Surface Earbuds до весны 2020 года», — объяснил Панаи.

Напомним, компания Microsoft анонсировала наушники Surface Earbuds в октябре 2019 года. Ожидается, что стоимость этих устройств составит около $250. Беспроводные наушники от Microsoft будут оснащены активной системой шумоподавления, а главной особенностью Surface Earbuds станет интеграция с офисным пакетом приложений Microsoft Office 365.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года компания Counterpoint Research представила прогноз, согласно которому глобальные поставки беспроводных наушников вырастут с 46 млн в 2018 году до 129 млн в 2020 году.