Пекин, , 10:58 — REGNUM Китайская компания Huawei представила расценки на ремонт недавно выпущенного смартфона с гибким экраном Mate X. Об этом сообщает Gizmochina.

Самым дорогостоящим элементом новой модели смартфона ожидаемо оказался гибкий экран — его замена в официальных сервисах Huawei обойдётся в 7 000 юаней ($1 000). Стоимость ремонта материнской платы составит около $500, замена камеры — около $100.

Напомним, продажи смартфонов Mate X в Китае начались 15 ноября. Стоимость устройства в интернет-магазине Huawei составляет около $2 400. Смартфон с гибким экраном от Huawei стал вторым устройством такого типа, запущенным в массовое производство. Первой продажи подобного смартфона Galaxy Fold запустила южнокорейская компания Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре представитель китайской компании BOE Technology заявил, что предприятие будет производить гибкие экраны не только для смартфонов Huawei Mate X, но и для модели Motorola RAZR. Смартфоны с гибким экраном от Motorola поступят в продажу в январе 2020 года.

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