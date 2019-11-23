Чэнду, Китай, , 10:41 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-3B» с двумя навигационными спутниками успешно запущена с космодрома «Сичан» в провинции Сычуань 23 ноября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Запущенные аппараты стали 50-ым и 51-ым спутником навигационной группировки BeiDou. Развёртывание группировки BeiDou проводится в три этапа, новые спутники займут место в сети BeiDou-3. Планируется, что группировка BeiDou-3 будет полностью сформирована до конца 2020 года.

Этот запуск стал 391-ым для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Ракета-носитель и навигационные спутники разработаны предприятиями Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года китайская навигационная группировка BeiDou превзошла по количеству спутников американскую систему глобального позиционирования GPS.

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