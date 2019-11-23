Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Иск американской компании Amazon, оспаривающий решение министерства обороны США о заключении контракта с Microsoft, зарегистрирован федеральным судом США 22 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Одно из подразделений Amazon — Amazon Web Services — намерено оспорить контракт на создание облачной инфраструктуры для министерства обороны США. Компания Amazon считалась фаворитом в конкурсе на этот контракт суммой $10 млрд, однако Пентагон сделал выбор в пользу компании Microsoft.

В компании Amazon отказались раскрывать подробности искового заявления, так как оно содержит конфиденциальную финансовую информацию.

Напомним, глава компании Amazon и владелец издания Washington Post Джефф Безос неоднократно выступал с критикой президента США Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Amazon Web Services заявили о намерении оспорить контракт Пентагона с компанией Microsoft из-за того, что выбор военного ведомства мог быть продиктован политическими соображениями.

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