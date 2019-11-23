Детройт, США, , 08:51 — REGNUM Первый электрический пикап от General Motors (GM) поступит в продажу осенью 2021 года, заявила генеральный директор компании Мэри Бара на встрече с инвесторами. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, электрические пикапы от крупнейшего автопроизводителя США будут относиться к автомобилям премиум-класса. Производство этих электромобилей будет запущено на заводе GM в штате Мичиган.

Таким образом, в 2021 году в США будет выпущено несколько электрических пикапов от разных производителей, включая GM, Ford, Tesla и Lordstown Motors.

Отмечается, что сегмент пикапов является одним из самых прибыльных на рынке автомобилей. Сейчас в этом сегменте по поставкам в США лидируют GM, Ford и Fiat Chrysler.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания Tesla представила прототип электрического пикапа Cybertruck. В компании рассчитывают запустить серийное производство этих автомобилей до конца 2021 года.

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