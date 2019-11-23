Маунтин-Вью, США, , 08:00 — REGNUM Администрация Google повысила размер вознаграждений по программе поиска уязвимостей в продуктах компании. Об этом сообщается в блоге Google.

Программа Android Vulnerability Rewards Program действует с 2015 года. С 21 ноября Google повысила выплаты за обнаружение уязвимостей разных типов, а максимальный размер вознаграждения был поднят до $1,5 млн. Такую сумму компания готова выплатить за выявление эксплойта (уязвимости, которую могут использовать злоумышленники) в модуле безопасности Titan M, который установлен на смартфонах Pixel 3 и Pixel 4.

Также были повышены выплаты и за поиск других уязвимостей. В частности, компания готова выплатить до $500 тыс. за выявление эксплойтов, позволяющих обойти блокировку экрана или получить доступ к личным данным пользователей устройств.

В Google рассказали, что общая сумма вознаграждений по программе поиска уязвимостей за последний год достигла $1,5 млн. Средний размер вознаграждения составил около $3 800, а максимальная выплата в размере $161 тыс. была назначена за обнаружение цепочки эксплойтов с удалённым выполнением кода на смартфонах Pixel 3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Токио прошёл конкурс специалистов по кибербезопасности Pwn2Own. Победителем стала команда Fluoroacetate, обнаружившая уязвимости в смартфонах Xiaomi и Samsung, а также в Smart TV Sony X800G и Samsung Q60.

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