Лондон, , 20:49 — REGNUM ВВС Британии получат 17 истребителей пятого поколения F-35B в рамках первого долгосрочного контракта Пентагона с Lockheed Martin, сообщает 22 ноября ЦАМТО со ссылкой на британское военное ведомство.

По информации минобороны Британии, ВВС страны получат три истребителя F-35B в 2020 году, шесть в 2021 году, а ещё восемь британские ВВС получат в 2022 году.

После этого, отмечает военное ведомство, общая численность F-35B в составе ВВС Великобритании возрастет до 35 единиц.

Общая стоимость поставок американских истребителей пятого поколения в рамках долгосрочного контракта оценивается в $34 млрд.

На данный момент Британия получила 18 истребителей F-35B по одногодичным контрактам на начальное мелкосерийное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, всего к 2025 году ВВС Британии планируют иметь 48 истребителей пятого поколения F-35B.

Напомним, F-35B — модификация истребителя с коротким взлётом и вертикальной посадкой.

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