Северодвинск, Архангельская область, 22 ноября 2019, 20:48 — REGNUM Новейший атомный подводный крейсер «Князь Владимир» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу после успешного прохождения государственных испытаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота ВМФ России.
Сообщается, что экипаж судна успешно отработал испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море.
Напомним, ранее подлодка выполнила первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.Сейчас «Князь Владимир» готовится к официальной передаче ВМФ России.