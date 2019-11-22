Тегеран, , 17:51 — REGNUM Исламская Республика Иран сегодня, 22 ноября, провела успешные испытания новой системы противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15». Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает агентство Mehr.

Данная противоракетная система обороны была впервые представлена в июне 2019 года. Сегодня прошли ее успешные испытания.

По имеющейся информации, система ПВО «Хордад-15» может засекать различные цели, в том числе военные самолеты и беспилотные летательные аппараты. радиус действия радаров системы — 150 километров, отслеживание цели возможно в радиусе 120 километров. В радиусе 85 километров система может отслеживать малозаметные цели. Поражение — в радиусе 45 километров.

Одновременно «Хордад-15» может перехватывать шесть целей. Подготовленный расчет может развернуть системы ПВО к поражению целей менее чем за пять минут.