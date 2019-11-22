Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM Китайский автопроизводитель Karma Automotive представил два новых электромобиля на AutoMobility LA в преддверии Автосалона в Лос-Анджелесе, сообщает агентство Синьхуа.

Двумя новыми продуктами стали Revero GTS 2020 — производительная версия роскошного электромобиля Revero GT и концепт-кар SC2, находящийся на острие технологического прогресса в области дизайна и оснащения. Ожидается, что обе модели будут выпущены на рынок в 2020 году.

Напомним, что компания Karma Automotive была основана в 2014 году и имеет около 1000 сотрудников по всему миру. Она специализируется на роскошных автомобилях для богатых покупателей.

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