Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Оба вида гиперзвукового оружия, разработка которого в настоящее время ведётся Военно-воздушными силами США, уже в ближайшие несколько лет будут в начальной боевой готовности. Такое заявление на пресс-конференции сделал представитель командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

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Он уточнил, что ВВС США реализуют две программы по созданию гиперзвукового оружия: Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Генерал добавил, что в этом направлении работа ведётся Управлением перспективных исследовательских программ Министерства обороны США DARPA, сообщает телеканал «Звезда».

"Мы полагаем, что достигнем начальной боевой готовности применительно к гиперзвуковым вооружениям по одному из этих проектов или по обоим этим проектам в 2022 году», — подчеркнул Банч.

Напомним, гиперзвуковое оружие в 2018 году представил президент РФ Владимир Путин. Сегодня Россия — единственная страна в мире, заявившая о наличии готовой к применению военной технологии. При этом в США не раз заявляли о готовности создать аналоги к 2025 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер признал отставание Соединённых Штатов от России в области технологий создания гиперзвукового оружия, которые необходимо преодолеть. По его словам, США десятилетиями были лидерами в исследовании сверхзвуковых систем, однако не применяли их для создания оружия.

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