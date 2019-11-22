Токио, , 09:22 — REGNUM Японская железнодорожная компания JR Tokai приступила к строительству первой промежуточной станции на трассе скоростных поездов на магнитной подушке, сообщает 22 ноября Kyodo.

Отмечается, что первая линия трассы (Синагава — Нагоя) поездов на магнитной подушке длиной 286 км должна быть запущена в 2027 году, затем к 2037 году ее намерены продлить до Осаки. Общая длина составит 438 км, цена проекта превысит $83 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае закладывают железнодорожные пути для поездов, двигающихся на магнитной подушке внутри вакуумной трубы со скоростью от 600 до 1000 километров в час, запуск движения поездов запланирован на 2020 год.

Поезд на магнитной подушке или «Маглев» — это поезд, который в процессе движения не касается поверхности рельса, управляемый силой электромагнитного поля. В результате его скорость сравнима со скоростью самолета.

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