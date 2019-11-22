Сеул, , 10:26 — REGNUM Все больше компаний в Южной Корее используют искусственный интеллект для отбора кандидатов при приеме на работу. Стартап Genesis Lab пошёл дальше и представил программу, которая даже способна проводить собеседование, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Использование интеллектуальных программ при найме позволяет значительно сэкономить время и сократить издержки, а также избежать предвзятости со стороны кадровиков, отмечают в Genesis Lab. Сам стартап смог добиться ещё большей автоматизации, заключив партнёрство с корпорацией LG Electronics, и представил инновационный продукт — «Viewinter HR Solution». Его уникальной особенностью является способность анализировать эмоции собеседника, жесты, мимику, тон голоса и выражения лица. Затем программа составляет психологический портрет человека, оценивая десятки параметров его личности, и, в положительном случае, рекомендует взять его на работу. Впрочем, рекрутинговый процесс в крупных компаниях является многоступенчатым, и окончательное решение о найме все равно принимает человек после прохождения кандидатом дополнительных испытаний.

Известно, что автоматизированные рекрутинговые системы широко используют такие южнокорейские корпорации, как Samsung, LG и SK. Рекрутеры не могут справиться с огромным потоком резюме, и автоматизированные системы значительно упрощают их работу, подчёркивает Yonhap.