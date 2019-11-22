Цзинань, Китай, , 08:56 — REGNUM Китайская промышленная провинция Шаньдун намерена создать получить более 500 компаний в сфере технологий искусственного интеллекта к 2022 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно докладу, озвученному на Всемирной конференции интеграции и развития искусственного интеллекта-2019, которая прошла в столице провинции городе Цзинань с участием департамента промышленности и информационных технологий, робототехника в настоящее время является крупнейшей подкатегорией индустрии искусственного интеллекта провинции.

Более 120 производителей «умных роботов» насчитывается в регионе, а их суммарной объем производства достигает 20 млрд юане (около $2,8 млрд) по данным на 2018 год.

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