Вашингтон, , 22:01 — REGNUM В сети набирает опулярность видео, в котором показан запуск специального дрона из пушки для подачи бейсбольных мечей и его трансформация. Ролик был опубликован 21 ноября на портале Engadget.

Видео в том числе показывает, как беспилотником, трансформированным в заряд, выстреливают из пушки, которая закреплена на машине, едущей со скоростью 80 км/ч. Создатели системы надеются на то, что её можно будет использовать в будущем для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и в миссиях по исследованию космоса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA) заключило шесть контрактов в рамках программы по созданию нового поколения подводных беспилотников. Эти аппараты должны будут иметь возможность осуществлять «физическое вмешательство» на глубине.

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