Сеул, , 20:39 — REGNUM Южнокорейский сотовый оператор LG Uplus подписал соглашение о сотрудничестве с разработчиком дисплеев дополненной реальности Nreal. Целью партнёрства является серийное производство инновационных очков уже в 2020 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

LG Uplus уже продемонстрировал прототип очков дополненной реальности (AR), а также их работу вместе со смартфоном LG V50S ThinQ. С помощью AR-очков можно «накладывать» виртуальный контент на реальные предметы; например, посмотреть, как будет выглядеть новая мебель в доме и даже изменить свой образ с помощью виртуальных причёсок, татуировок, макияжа и т.д.

Для продвижения новинки, которая поступит в продажу в 2020 году, LG Uplus развернёт сеть из 35 островков в торговых центрах, где каждый сможет примерить очки и испытать их в действии. Стоимость и характеристики нового устройства пока не раскрываются.