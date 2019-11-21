Сеул, , 19:57 — REGNUM Южнокорейская корпорация Samsung Electronics вышла на рынок умных колонок, представив своё первое устройство. Колонка оснащена голосовым помощником на основе искусственного интеллекта, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Отмечается, что устройство Galaxy Home Mini является свободно интегрируемым элементом системы «умный дом» и может взаимодействовать с другими интеллектуальными системами вне зависимости от их производителя. Так, например, пользователь может попросить колонку поставить чайник, включить телевизор и даже изменить освещение в доме.

Уникальной особенностью умной колонки является способность взаимодействовать с устройствами без подключения к интернету с помощью инфракрасных датчиков. Это выгодно отличает ее от устройств конкурентов — в частности, от Google, Xiaomi и Яндекс, отмечают разработчики. Стоимость Galaxy Home пока не раскрывается, однако аналитики ожидают, что колонка будет стоить около 150−300 долларов.