Аддис-Абеба, , 21:46 — REGNUM Эфиопия и глобальная технологическая фирма Voith заключили соглашение на комплексное обслуживание и проведение консультаций по эксплуатации одной из крупнейших эфиопских гидроэлектростанций Gilgel Gibe II. Соглашение было подписано на мероприятии, которое проходило в рамках инвестиционного саммита G20 в Берлине. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Министр воды, ирригации и электричества Эфиопии Силеши Бекеле и управляющий директор Voith Hydro East Africa Марк Классен подписали соглашение в присутствии федерального министра экономики и энергетики Германии Питера Альтмайера.

Центральным аспектом двухлетнего контракта на оказание эксплуатационных и консультационных услуг является оптимизация производства энергии в рамках гидропроекта мощностью 420 МВт. Объем работ по обслуживанию ГЭС со стороны Voith включает в себя модернизацию систем технического обслуживания, внедрение цифровых решений и передачу знаний через специальные учебные программы.

«Вместе с оператором электростанции Ethiopian Electric Power мы хотим использовать весь потенциал гидроэлектростанции Gilgel Gibe II. Мы добиваемся этого, сводя к минимуму незапланированные простои ГЭС и ее отказы», — отметил Марк Классен.

Классен заявил, что стабильное и устойчивое энергоснабжение является основой социально-экономического развития Эфиопии и многих других африканских странах.

Ранее Voith поставила на ГЭС четыре турбины и генераторы Pelton, а также все механическое и электрическое оборудование, при этом обучив персонал оператора плотины. До того, как Gilgel Gibe II вступила в строй, только 15% деревень Эфиопии были подключены к электросети. Сейчас половина сельских населенных пунктов снабжается электроэнергией с ГЭС.