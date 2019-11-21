Москва, , 13:40 — REGNUM Первый полномасштабный прототип ракеты компании SpaceX Starship разорвало во время испытаний на герметичность, возможно, из-за низкого качества сварного шва, сделанного вручную. Об этом рассказал генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

«Видимо, сварка верхнего днища не выдержала, потому что сварка ведется вручную, а не автоматически», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что ручная и автоматическая сварка — это «небо и земля». Поскольку «все делается на коленке, то очень сложно соблюсти все требования, которые предъявляются», подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в американском штате Техас во время испытаний на полигоне взорвался первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1, принадлежащий компании SpaceX. Взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков криогенной жидкостью.

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