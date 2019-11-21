Амстердам, , 12:37 — REGNUM В трёх голландских провинциях Дренте, Гронинген и Южная Голландия в общественном транспорте запустят 50 автобусов на водородных топливных элементах.

Европейский Союз предоставил 7,5 миллионов евро для реализации данного проекта. В свою очередь, провинциальные власти и Министерство по окружающей среде Голландии каждый вложат в проект по 3,75 миллионов евро.

В настоящее время в Голландии имеются восемь автобусов на водородных топливных элементах. В общей сложности автобусов, не производящих выбросов углекислого газа, в стране насчитывается около 500. Правительство поставило цель, чтобы после 2025 г. каждый новый автобус, а после 2030 г. — каждый автобус вообще в общественном транспорте обходился без выброса углекислого газа.