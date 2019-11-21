Остин, США, , 11:41 — REGNUM В американском штате Техас во время испытаний на полигоне взорвался первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1, принадлежащий компании SpaceX. Об этом 21 ноября сообщается на сайте NASAspaceflight.

Отмечается, что взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью. Целью испытания было максимальное повышение давления в системах.

«Поэтому такой результат не был полностью неожиданным», — сообщили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX разрабатывает корабль Starship для осуществления пилотируемых полётов на Луну, а в будущем и к Марсу. В настоящее время производится сборка двух прототипов Starship на площадках SpaceX в Техасе и Флориде.

В сентябре основатель SpaceX Илон Маск заявил, что первый запуск разрабатываемого корабля Starship в пилотируемом режиме может состояться в 2020 году.

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