Пекин, , 10:04 — REGNUM Двадцать первая Китайская ярмарка высоких технологий завершилась в китайской провинции Гуандун на юге страны дебютом более 700 новых технологий, сообщает агентство Синьхуа.

Пятидневное мероприятие, продлившееся с 11 по 16 ноября продемонстрировало в общей сложности 2077 новых продуктов и 701 технологию в сфере сетей связи пятого поколения 5G, блокчейна, искусственного интеллекта и так далее.

Темой ярмарки в 2019 году стало «Активизация региона Большого Залива через открытость и инновации». Её посетили более 3300 участников из 40 стран и международных организаций с более чем 10 тыс. высокотехнологическими проектами.

Ярмарку посетило более 576 тыс. гостьей из 108 стран и регионов мира, сообщили организаторы. В феврале 2019 китайские власти объявили план развития региона Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао и превращения его во флагман технологического развития Китая.

Напомним, что региона Большого Залива состоит из девяти городов провинции Гуандун — Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу, Дунгуань, Чжуншань, Цзянмэнь и Чжаоцин, а также из специальных административных районов Гонконга и Макао.