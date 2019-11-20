Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Эсперты отмечают, что объёмы трафика, который «потребляет» потоковый сервис Google Stadia вызывают «беспокойство». Об этом 20 ноября сообщил портал Screen Rant.

Выяснилось, что когда пользователи запускают игру с разрешением 1080p, то каждую минуту сервис начинает скачивать около 100 мегабайт. Высказываются опасения по поводу того, что геймерам придётся «бороться» за возможность запустить игру в случаях пикового числа обращений.

Компания Google запустила свой игровой потоковый сервис Stadia 19 ноября 2019 года. Его подписчики имеют возможность запускать игры удалённо на более мощных устройствах, расположенных в сети, при этом не задействуя мощности своего компьютера.

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