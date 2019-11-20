Берлин, , 19:49 — REGNUM Военное ведомство Германии заказало в Израиле большую партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Spike и ракет для них, сообщает 20 ноября интернет-портал janes.com.

Речь идёт о закупке полутора тысяч ракет и порядка сотни пусковых установок для них.

Отмечается, что это лишь часть контракта бундесвера с израильскими военно-промышленными производителями, в рамках которого сухопутные войска Германии должны получить 11,5 тыс. ракет и 214 пусковых установок Spike-LR.

Контракт выполняет совместное предприятие EuroSpike GmbH, организованное израильской компанией Rafael и немецкими компаниями Diehl Defence и Rheinmetall Electronics.

В перспективе такие комплексы и ракеты для них будут выпускаться в Германии под обозначением MELLS (Mehrrollenfähiges Leichtes Lenkﬂugkörpersystem).

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2017 года бундесвер получил 44 серийных комплектов MELLS, часть из которых была установлена на БМП Marder 1A5.

Напомним, израильский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Spike-LR на данный момент является одним из лучших образцов вооружения этого класса. Его главным отличием является принцип наведения боеприпаса оператором, который видит цель «глазами» подлетающей ракеты и контролирует её вплоть до момента удара.

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