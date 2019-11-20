Нью-Йорк, США, , 18:26 — REGNUM Sony планирует запустить проекты исследований и разработок, связаных с искуственным интеллектов в таких областях, как видеоигры, визуализация и восприятие, а также гастрономия. Об этом 20 ноября сообщил портал Engadget.

Стоит отметить, что ещё в ноябре 2018 года компания опубликовала концептуальное видео, в котором она показала, как искуственный интеллект можно использовать для приготовления различных блюд. Стоит отметить, что идея подразумевает полное неучастие человека в процессе готовки.

Напомним, впервые Sony применила искуственный интеллект в таком продукте, как фотокамера A6600. При помощи этой технологии устройство смогла обеспечить качественную работу функции автофокуса.

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