Вашингтон, , 14:59 — REGNUM Ни один из трёх вариантов истребителя пятого поколения F-35 не соответствует пяти ключевым показателем министерства обороны США по надёжности и ремонтопригодности. Данное заявление 13 ноября 2019 года сделал директор по оперативным испытаниями и оценке минобороны США Роберт Бехлер.

По словам Бехлера, «эксплуатационная пригодность флота F-35 остается ниже уровня ожиданий по обслуживанию для всех вариантов самолёта, самолёты ломаются чаще, чем планировалось, и требуется больше времени для их ремонта».

Об этом сообщает, американская неправительственная организация Citizens Against Government Waste (CAGW), которая посвятила публикацию программе создания истребителя F-35.

Согласно отчету GAO (Исследовательской службы Конгресса США) от 13 ноября 2019 года, между маем и ноябрем 2018 года 30% флота F-35 находились на земле примерно 30% времени из-за нехватки запасных частей. По состоянию на ноябрь 2018 года «на складах или заводах-изготовителях накопилось около 4300 запасных частей, ожидающих ремонта».

В процессе разработки программы F-35 в течение почти 18 лет, в том числе восьми лет с отставанием от графика, общие затраты на её реализацию на данный момент превышают 428 миллиардов долларов, что почти вдвое превышает первоначальную оценку в 233 миллиарда.

Затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание самой дорогой системы вооружений в истории составят примерно 1,2 триллиона долларов, или на 20% больше, чем 1 триллион долларов, объявленный в апреле 2015 года Исследовательской службой Конгресса США.