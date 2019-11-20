Дубай, ОАЭ, , 13:37 — REGNUM На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019 компания «Рособоронэкспортом», которая входит в ГК «Ростех», продемонстрировала не имеющее аналогов решение в сегменте борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, речь идёт о двухуровневой концепции: в эшелонированную оборону против дронов входят как средства радиоэлектронного подавления БПЛА, так и средства поражения.

На выставке были представлены российские средства радиоэлектронного противодействия дронов «Репеллент», «Сапсан-Бекас», «Купол», «Рубеж-Автоматика», «Луч» и «Пищаль». Они способны вести борьбу со всеми типами военных и коммерческих БПЛА. Об этом пишет ТАСС.

Кстати, эксперты прогнозируют высокий спрос на продукцию подобного назначения, объём рынка составляет около 2 миллиардов долларов на ближайшие пять лет. Надо полагать, что Россия займёт на нём серьёзную нишу.

В качестве средств поражения БПЛА российские специалисты в первую очередь рассматривают зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». Этот уникальный ЗРПК может поражать не только беспилотные аппараты, в том числе летящие с нулевой скоростью, но и реактивные снаряды. Выбор в пользу ракетно-пушечной системы сделан из-за высокой стоимости уничтожения относительно дешёвых беспилотных летательных аппаратов ракетами.