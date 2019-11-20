Могадишо, , 11:48 — REGNUM Второй Технологический саммит Могадишо (MTS 2019) начался в столице Сомали во вторник, 19 ноября. Об этом передает ВВС Somalia.

По словам организаторов, саммит — крупнейшее мероприятие Сомали в данной сфере, которое в прошлом году посетили более 1000 человек.

В этом году участниками станут правительственные чиновники, предприниматели и ученые, которые обсудят роль технологий в восстановлении страны.

«Как технологии могут помочь в обеспечении продовольственной стабильности в Сомали? Они могут оказать обширную поддержку в эффективности организации производства продовольствия и фермерства в Сомали», — сообщается на официальной странице мероприятия в Твиттере.