Дубай, ОАЭ, , 11:07 — REGNUM Первый летный прототип российского многоцелевого легкого вертолета VRT500 будет готов в 2020 году. Об этом на выставке Dubai Airshow-2019 рассказал генеральный директор компании «ВР-Технологии», входящей в «Вертолеты России» Александр Охонько, сообщает 20 ноября РИА Новости.

«Первый летный прототип будет изготовлен во втором полугодии 2020 года», — глава компании, непосредственно занимающейся разработкой нового вертолета.

Он отметил, что работы в данном направлении идут в соответствии с графиком. Уже прошли прочностные испытания, в настоящее время модель проходит аэродинамические испытания.

Охонько также рассказал об основных преимуществах вертолета VRT500. У него не будет рулевого винта, что сделает полеты в городских условиях более безопасными, а также повысит маневренность воздушного судна и позволит ему приземляться на неподготовленных площадках. Генеральный директор компании отметил, что к разработке проявили интерес не только в ОАЭ, но и в других странах.

Как передавало ИА REGNUM, выставка Dubai Airshow-2019 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября. Ранее стало известно, что один их холдингом ОЭА планирует купить половину акций «Вертолетов России».