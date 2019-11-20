Джакарта, , 10:36 — REGNUM Самолет CN-235−220, изготовленный PT Dirgantara Indonesia, доставлен в Непал после подписания контракта на поставку одного военно-транспортного самолета 16 июня 2017 года, сообщает Sindonews.

«Ожидается, что экспорт самолетов CN-235−220 в Непал будет продолжен. Успех стал доказательством того, что потенциал нетрадиционного рынка Непала, особенно для стратегической промышленности Индонезии, огромен», — заявила посол Индонезии в Бангладеш и Непале Рина Сумарно.

Издание отмечает, что самолет CN-235−220 может быть использован армией Непала для перевозки войск, VIP-персон, пассажиров и грузов.

Непал в настоящее время интенсивно занимается развитием дорожной инфраструктуры, железных дорог, новых международных аэропортов и различных инфраструктурных проектов для туризма.

«Это очень хорошая возможность для индонезийских государственных предприятий, потому что, если Индонезия опоздает сейчас на рынок Непала, конкуренция за выход на этот рынок будет жестче», — отметила посол Индонезии.

По словам Рины Сумарно, посольство Индонезии в Дакке продолжает поощрять усилия государства по проникновению индонезийской продукции на рынок Непала путем укрепления экономической дипломатии.

Напомним, в начале ноября 2019 года, посольство Индонезии в Дакке пригласило делегацию государственных предприятий Индонезии встретиться с министром промышленности, торговли и закупок Непала.