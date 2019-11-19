Киев, , 20:13 — REGNUM Французская компания ОСЕА построит для Украины 20 патрульных катеров, сообщил 19 ноября глава украинского МВД Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По словам Авакова, он и его французский коллега Кристоф Кастанер подписали межправительственное соглашение о постройке и техническом оснащении 20 патрульных кораблей

За три года и €136,5 млн французская компания изготовит 20 патрульных катеров для украинских силовиков.

При этом Аваков утверждает, что часть производства будет локализована на украинских предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году между правительствами Украины и Франции был заключен договор о покупке 55 французских вертолётов за €550 млн. Напомним, во времена СССР на Украине размещалась часть предприятий по производству вертолётов, а судостроительные заводы выпускали все типы кораблей, включая авианосцы

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