Москва, , 17:41 — REGNUM В России на модернизацию отправлен советский ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3, пишет Military Watch.

По данным источников издания, Ту-22М3 был законсервирован на авиабазе «Каменный Ручей» (посёлок Монгохто, Хабаровский край). Теперь российское военное руководство распорядилось переправить самолёт на Казанский авиазавод.

В Казани Ту-22М3 будет модернизирован до уровня Ту-22М3М, чтобы затем он поступил на вооружение. На новой модификации будут установлены «Кинжалы» (гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс).

Напомним, Ту-22М3 рассчитан на уничтожение с помощью ракет подвижных и неподвижных, а также видимых и невидимых объектов в любых метеорологических условиях. Может нести три противокорабельные крылатые ракеты, свободнопадающие бомбы или морские мины.