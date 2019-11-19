Киев, , 16:53 — REGNUM Концептуальный проект лунных перелетающих посадочных аппаратов, предназначенных для поиска полезных ископаемых на Луне, представило украинское КБ «Южное» на авиасалоне Dubai Airshow 2019.

По замыслу разработчиков такие аппараты могут обеспечить предварительные условия для создания лунного поселения, сообщается на сайте украинского ракетно-космического предприятия.

На авиасалоне КБ показало масштабный макет лунного посадочного аппарата. Интересно, что в сообщении предприятия подчёркнуто, что макет в масштабе 1:5 изготовлен собственными силами КБ «Южное».

Проект предусматривает возможность трехкратного перелета аппарата с научным оборудованием весом 150 кг на разные точки поверхности Луны. Разработчики заявляют, что это даст возможность брать пробы грунта для поиска полезных ископаемых.

Как сообщало ИА REGNUM, в советское время КБ «Южное» являлось одним из важных элементов космической отрасли СССР. На предприятии создавались космические ракеты-носители, а также тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты, известные в странах НАТО под обозначением «Сатана». В настоящее время предприятие деградировало, лишилось наиболее ценных специалистов, а техническая документация ракетных проектов КБ «Южное» «всплывает» в различных странах, пытающихся развивать ракетные проекты.

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