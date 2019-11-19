Токио, , 14:41 — REGNUM Эскизы из нового патента Sony показали, как может выглядеть геймпад предстоящей консоли PlayStation 5. Изображения 19 ноября сопубликовал портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1196534841015242752

Издание пишет, что соответствующая заявка была подана компанией в японское патентное ведомство. Автор статьи отмечает, что на первый взгляд геймпад не сильно отличается от DualShock 4, который хорошо известен всем обладателям консолей Sony, однако некоторые отличия всё же заметны.

Например, новый геймпад не имеет световой панели. Также, на себя обращают внимание два разъёма (возможно, для наушников) в нижней части контроллера.

Ранее ИА REGNUM сообщило: редактор портала Kotaku Джейсон Шраейер заявил, что PlayStation 5 получит такие же функции, какие предлагает облачный игровой сервис Google Stadia. Он отметил, что владельцы PS5 смогут «запускать игры сразу же» и«скачивать только то, что нужно».

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