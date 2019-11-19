Штат Калифорния, США, , 13:32 — REGNUM Автомобиль KIA Telluride стал «Внедорожником 2020 года» по версии американского автомобильного журнала Motor Trend. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Автомобиль KIA Telluride The Wikipeadian guy

По их словам, церемония награждения «Автомобиль года и внедорожник 2020 года» состоялась 19 ноября в Калифорнии.

Известно, что автомобиль южнокорейской марки впервые был удостоен данной номинации.

Отметим, что в этом году на данную награду было номинировано более 40 автомобилей, среди которых Audi e-tron, BMW X5, Mercedes-Benz GLS, Porsche Cayenne, Subaru Outback.

Напомним, что автомобилем 2019 года был признан Jeep Wrangler, 2018 года — Honda CR-V, 2017 года — Mercedes-Benz GLC Class, 2016 года — Volvo XC90.