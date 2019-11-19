Дубай, ОАЭ, , 12:28 — REGNUM Уже в ближайшие месяцы в Вооружённые силы России должна поступить первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата». Об этом на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Т-14 «Армата» Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Первые серийные танки «Армата» поступят в воинские части до конца года

По его словам, опытно-промышленная партия уже изготовлена, завершается подготовка производства.

«Поставка Вооружённым силам РФ состоится в конце 2019 — начале 2020 года», — приводит ТАСС слова главы Ростеха.

Также по теме: «Армату» оснастят новейшей оптико-электронной системой

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку партии танков «Армата» для опытной войсковой эксплуатации был заключён в сентябре 2009 года. Всего, согласно контракту, до конца 2021 года «Уралвагонзавод» должен передать российским военным 132 танка и БМП на платформе «Армата», заказанной Министерством обороны РФ.

Новый российский основной боевой танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком с инновационной схемой, предполагающей раздельное размещение в бронированной капсуле экипажа, боекомплекта и запасов топлива. Машина также оснащена дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя.

Читайте ранее в этом сюжете: Новейший российский танк «Армата» оборудовали санузлом