Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай хочет, чтобы был проведён открытый аукцион, в результате проведения которого были бы проданы частоты, использующиеся при работе сетей 5G. Об этом 19 ноября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/AjitPaiFCC/status/1196468857025835008

По мнению Пая, это поможет FCC быстро очистить «существенное» частотное пространство, принесёт доход правительству и «обеспечит непрерывную доставку» существующих услуг потребителям.

Представитель FCC сообщил журналистам, что регулятор надеется запустить этот аукцион до конца 2019 года. Издание отмечает, что новая инициативы главы ведомства может привести к конфликту с представителями спутниковой индустрии.

Стоит отметить, что FCC ранее уже пыталась провести аукцион по продаже части частот 5G. В мае 2019 года ВМС США предупредило ведомство, что передача частот диапазона 24 ГГц под этот стандарт сетей может начать создавать помехи в работе метеорологических спутников.

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