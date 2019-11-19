Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Китай усилил свое доминирование в списке самых мощных суперкомпьютеров в мире по данным полугодового рейтинга Top-500, опубликованном 18 ноября в США, сообщает агентство Синьхуа.

Доля суперкомпьютерных установок в Китае продолжает расти: 228 из 500 всех таких систем в мире установлены в Китае, а это составляет 45,6% от их общего числа, представленного в рейтинге. Доля США в этом списке составляет 23,4%.

Сокращается и отставание китайских суперкомпьютеров от американских по мощности. Суперкомпьютеры США представляют 37,1% от общей мощности, в то время как китайские — 32,3%.

В предыдущем списке, опубликованном в июне, США занимали 38,4% по производительности установленных суперкомпьютеров, а Китай «лишь» 29,9%.

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