Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Эксперты известного портала iFixit, специализирующегося на обзорах техники, разобрали новый 16-дюймовый Apple MacBook Pro. Соответствующее видео они опубликовали 19 ноября на YouTube-канале издания.

После подробного изучения устройства специалисты пришли к выводу, что если не принимать во внимание обновлённую клаиатуру ноутбука, то он имеет много общего с предыдущими версиями MacBook Pro.

Они отметили, что изменениям подверглась система охлаждения, а ёмкость аккумуляторов была немного увеличена. Кроме того, в случае этого устройства Apple ещё более усложнила возможность его технического обслуживания в сторонних сервисных центрах.

Новый MacBook Pro с 16-дюймовым дисплеем Apple представила 13 ноября 2019 года. Согласно заявлениям компании, это устройство является «лучшим в мире» профессиональным ноутбуком.

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