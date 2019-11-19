Пекин, , 07:31 — REGNUM Китайский оператор мобильной связи и телекоммуникаций компания China Mobile построил уже 50 тыс. базовых станций связи пятого поколения 5G, сообщает 16 ноября агентство Синьхуа.

В настоящее время оператор обеспечивает клиентов услугами 5G в 50 городах страны. Компания продолжит развитие технического оснащения городов страны более совершенными средствами коммуникаций, сообщил председатель компании Ян Цзе. По его словам, рыночный спрос на 5G в Китае продолжает расти.

Напомним, что Китай начал выдавать лицензии на коммерческое использование сетей 5G в начале июня 2019 года, положив начало новой эре в сфере телекоммуникаций.

По данным Китайской академии информационных технологий и технологий связи, 5G обеспечит жителям страны более 8 млн рабочих мест к 2030 году. А тем временем правительство страны уже задумалось о будущем переходе к стандарту связи 6G.

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