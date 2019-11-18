Сеул, , 22:42 — REGNUM Samsung представила версию Galaxy Note 10+ в стилистике «Звёздных войн» специально для фанатов Кайло Рена. Об этом 18 ноября сообщил официальный новостной сайт компании.

https://twitter.com/SWEmpire_/status/1196447732069736448

Устройство, которое компания выпустит специально к премьере фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» получило название Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition. Оно появится в продаже 10 декабря 2019 года на рынках 15 стран, в том числе в США, Великобритании, Франции, Германии и Испании. В США стоимость смартфона составит $1,3 тыс.

Премьера фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» состоится 19 декабря 2019 года. Роль Кайло Рена (главного антагониста, сына Хана Соло и Леи Органы) в нём исполнил актёр Адам Драйвер.

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