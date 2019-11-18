Вашингтон, , 21:34 — REGNUM В США завершаются испытания нового тяжелого вертолета CH-53K King Stallion для морской пехоты, сообщает 18 ноября «Военное обозрение».

Вертолёт испытывается с авиационной системой пассивного противодействия AN/ALE-47, предназначенной для нейтрализации инфракрасных и радиолокационных головок самонаводящихся ракет.

Кроме того, King Stallion получил «цифровую кабину» и обновлённые механизмы управления.

Вертолет способен перевозить груз весом 12 тонн на расстояние не менее 200 км.

CH-53K должен заменить в корпусе морской пехоты вертолеты CH-53E, которые используются почти сорок лет.

Разработчики утверждают, что CH-53K King Stallion более надёжен, требует минимального обслуживания и пригоден к эксплуатации в самых суровых условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Air Arabia подписала контракт на покупку у Airbus 120 самолетов