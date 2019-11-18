Якутск, , 20:45 — REGNUM Глава Якутии подтвердил информацию о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дал «добро» на строительство моста через реку Лена. Об этом Айсен Николаев заявил сегодня, 18 ноября.

Проект Ленского моста Алексюнина Татьяна

Николаев подчеркнул, на регион возложена огромная ответственность за реализацию решения российского лидера Владимира Путина таки построить мост через реку Лена, который бы соединил город Якутск с железнодорожной и автомобильной магистралями, находящимися на другом берегу этой великой сибирской реки.

Глава региона рассказал, что недавно он лично ознакомил главу государства с ходом выполнения его поручения, которое Владимир Путин дал ему в августе 2018 года по возобновлению проекта строительства моста через Лену. С тех пор была проделана гигантская работа.

Ознакомившись с ней, Владимир Путин дал добро на строительство моста через Лену. Глава государства решил, что этот проект созрел.

«Проект огромный, и президент, очень внимательно рассмотрев все нюансы нашего предложения, согласился в целом с ними и дал, на мой взгляд, очень хорошую и ясную визу о том, что ситуация уже созрела для решения», — рассказал Николаев.

Он выразил надежду, что правительство быстро примет все необходимые документы, и строительство начнется в 2020 году.

Если всё сложится хорошо, то мост вместе с подъездными путями может быть готов к 2025 году.