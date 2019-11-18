Лозанна, Швейцария, , 19:09 — REGNUM Швейцарская компания Logitech представила набор устройств, которые могут заменить людям с ограниченными возможностями здоровья геймпад консоли Xbox. Ролик с их демонстрацией она опубликовала 18 ноября на своём YouTube-канале.

Производитель сообщил, что компания Microsoft тестировала устройства в собственных лабораториях. Отмечается, что в этих тестированиях участвовало множество людей с ограниченными возможностями здоровья.

Logitech International S.A. — известная компания, специализирующаяся на производстве периферийных компьютерных устройств. Её офисы также располагаются в Ньюарке (Калифорния, США), Гонконге, Сучжою (Китай), Синьчжу (Тайвань) и Токио (Япония).

Читайте ранее в этом сюжете: Калининградский разработчик игр поборется за премию Google Play