Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проинспектировал процесс постройки серии неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, сообщает 18 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Главком ВМФ провёл встречу с гендиректором «Адмиралтейских верфей» Александром Бузаковым. Обсуждался график постройки дизель-электрических подводных лодок и достроечные работы на спущенном на воду патрульном ледоколе типа «Иван Папанин».

Николай Евменов осмотрел строящиеся неатомные подводные лодки проекта 636.3 «Волхов», «Уфа», «Магадан», посетил спущенную на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский».

При этом главком ВМФ напомнил, что эта серия неатомных субмарин строится для Тихоокеанского флота и оборудование этих подлодок будет учитывать специфику эксплуатации в условиях Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент руководство ВМФ России реализует планы резкого усиления подводных сил Тихоокеанского флота.

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